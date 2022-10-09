Tecrübeli futbolcu, Karagümrük karşısında yaptığı hat-trick ile sarı-lacivertli kulüpte 5 yıl sonra bir ilki başardı.

Enner Valencia, Kasım 2017'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu.