Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Dinamo Kiev'i konuk etti.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre Mor, 76. dakikada sürpriz bir şekilde oyundan alındı.

Jorge Jesus, Emre Mor'u çıkarırken yerine Serdar Dursun'u oyuna dahil etti.

Öte yandan kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Enner Valencia da ıslıkla protesto edildi.