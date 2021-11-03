UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. İşte Antwerp Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...

ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Antwerp takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

5 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

KANARYADA EKSİKLER CAN SIKIYOR...

Fenerbahçe'de Antwerp maçında sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Mesut Özil ve Serdar Aziz forma giyemeyecek...

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Tisserand, Szalai, Min Jae, Muhammed, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Antwerp Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...