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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko ligde 7'nci golüne imza attı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Edin Dzeko ligde 7'nci golüne imza attı

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Hatayspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:21 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:21
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        Dzeko ligde 7'nci golünü attı
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 3 lig maçında gol sevinci yaşadı.

        Bosna Hersekli forvet, Hatayspor karşısında 39. dakikada takımın 3. golünü kaydeden isim oldu.

        37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 9 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.

        Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 75. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

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