Fenerbahçe'de Dzeko takımla çalıştı
Süper Lig'in 18'inci haftasında Pazar günü sahasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kayserispor deplasmanında forma giymeyen Edin Dzeko da takımla çalıştı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Kayserispor deplasmanında tedbir amaçlı olarak forma giymeyen Edin Dzeko da takımla çalıştı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.