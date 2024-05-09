Fenerbahçe'de Dzeko takımla birlikte çalıştı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Antrenman iki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Fenerbahçe bir önceki antrenmana katılmayan Edin Dzeko da takımla birlikte çalıştı.