        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'un doğum günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:07
        Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'un doğum günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kutlandı.

        40. yaşına giren Tedesco, kendisi için hazırlanan pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.

        Bu kutlamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Tedesco, "Büyük bir memnuniyet ve onur 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun" dedi.

