Fenerbahçe'de Djiku formasına kavuştu

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Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, derbiyle uzun süre sonra formasına kavuştu.

Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 Avrupa ve 5 lig olmak üzere 7 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan tıpkı Djiku gibi uzun süreli sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer aldı.

Müsabakaya yedekte başlayan Mert Hakan Yandaş, 7'si lig, 3'ü Avrupa olmak üzere toplamda 10 maç kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 5 Ekim'de oynanan Spartak Trnava müsabakasında forma giymişti.