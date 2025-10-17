Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplanıyor!
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, ilk kez Divan Kurulu heyecanı yaşayacak.
Giriş: 17.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 17.10.2025 - 09:53
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ