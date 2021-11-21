Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre derbide kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Max Meyer, Nazım Sangare ve Attila Szalai'yi yedek soyundurdu.
MESUT 11'DE
53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ilk 11'de Filip Novak, Jose Sosa ve Mesut Özil'i oynattı.
Pereira, Galatasaray derbisinde kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak'tan oluşturdu. Ortada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Pereira, forvet arkasında ise İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i değerlendirdi. Pereira, gol yollarında ise Mergim Berisha'yı oynattı.
Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Max Meyer, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare ve Attila Szalai ise yedek bekledi.
SİSTEM DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya sürdü. Sezon başından beri savunmada 3'lü tercihinde bulunan Pereira, bu konuda olumsuz eleştiriler almıştı. Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonunu tercih etti.
SZALAI SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, savunma hattında önemli bir sürprize imza attı.
Sarı-lacivertlilerde performansıyla göz dolduran Macar stoper Szalai, Galatasaray derbisine yedekler arasında başladı. Portekizli çalıştırıcı, 3'lü savunmasında Szalai'nin yerine Filip Novak'a şans verdi.
SOSA 11'DE
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. Avrupa Ligi'nde Antwerp'e karşı 11'de oynayan ve performansıyla göz dolduran Sosa, Yukatel Kayserispor karşısında ise yedek soyunmuştu. Portekizli teknik adam, Arjantinli futbolcuyu derbide ilk 11'de oynattı.
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