Fenerbahçe'de derbide 4 eksik: Talisca ilk kez eski takımına karşı! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'de derbide 4 eksik: Talisca ilk kez eski takımına karşı! - Fenerbahçe Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği Filip Kostic'i cezası nedeniyle oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti.

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Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski'yi yeniden 11'de değerlendirdi. Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi. REKLAM Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu. MERT MÜLDÜR DERBİYE YETİŞTİ Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı. Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.

DÖRT EKSİK Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı. TALISCA İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü. REKLAM Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu. GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı. Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.