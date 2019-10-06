Antalyaspor'a sahasında 1-0 kaybederek zirve yarışında çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de yaşanan şanssız sakatlıklar, teknik direktör Ersun Yanal'ın elini kolunu bağlarken kanat ve beklerdeki oyuncu tercihleri ise sorgulanmaya başlandı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe’de bu sezon sadece Galatasaray maçında son dakikada oyuna giren Hasan Ali Kaldırım ve sezonun ilk maçında sakatlanan Victor Moses’ın derbi öncesinde henüz sakatlık süreçleri yüzde 100 tamamlanmadan sahaya inmeleri iki oyuncuyu da yaktı.

Derbiye biraz da şartları zorlayarak tam kadro çıkmak isteyen Fenerbahçe teknik heyeti, Moses’ı hiç kullanamazken, Hasan Ali’de derbiden sonra Amerika’ya gitmek zorunda kaldı. İki oyuncunun da sakatlık süreçleri normalden erken sahaya indikleri için uzarken, Fenerbahçe bu iki oyuncudan da Antalyaspor maçında da faydalanamadı.

Araya milli aranın girmesi ise bu konuda adeta ilaç gibi olurken, milli ara dönüşü Moses ve Hasan Ali’nin sahalara dönmesi bekleniyor.