DHA

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Süper Lig'de 132'nci kez karşı karşıya gelecek ezeli rakipler 43 kez berabere kalırken, 47 maçta Fenerbahçe, 41 mücadelede ise Beşiktaş sahadan mutlu ayrıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Fenerbahçe, son 7 maçından galip geldi. Beşiktaş derbisini kazanarak hem serisini devam ettirmek isteyen hem de lig ikinciliğindeki yerini korumak isteyen sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bu yönde sürdürdü.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-Jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de 4 isim de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek ligin 37'nci haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun."