Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında tüm oyuncular katıldı.

İsmail Kartal'ın antrenman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa süreli sohbetin ardından ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.