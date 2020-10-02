Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli Forvet Papiss Cisse'nin lisansı çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

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