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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Oyuna devam edemedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku!

        Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u konuk ederken maçın hemen başında Cengiz Ünder şoku yaşandı! 3. dakika oynanırken top süren Cengiz Ünder sol arka adalesinden sakatlık yaşadı ve kenara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:11
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        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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        Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya gelirken sarı-lacivertlilere maçın başında kötü haber geldi.

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, topla buluştuğu bir pozisyonun devamında driplinge başlarken bir anda driplingi kesti ve sol üst arka adalesini tuttu.

        Kendisini yere bırakan Cengiz Ünder oyuna devam edemedi ve değişiklik istendi. Milli futbolcu oyundan çıkarken yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

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