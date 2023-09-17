Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya gelirken sarı-lacivertlilere maçın başında kötü haber geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, topla buluştuğu bir pozisyonun devamında driplinge başlarken bir anda driplingi kesti ve sol üst arka adalesini tuttu.

Kendisini yere bırakan Cengiz Ünder oyuna devam edemedi ve değişiklik istendi. Milli futbolcu oyundan çıkarken yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.