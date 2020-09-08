Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra, hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Garry Rodrigues de katılmadı.

Kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Jose Sosa'nın ise öğlen saatlerinde salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

Koşu ve ısınmayla başlayan idmanın basın açık bölümünde prese dayalı pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.