Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Rangers maçında sakatlanarak 16. dakikada yerini Djiku'ya bıraktı.
Giriş: 06.03.2025 - 21:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:11
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, arka adalesinden sakatlandı.
Tedavisi saha içinde yapılan Çağlar, oyuna devam edemeyerek 16. dakikada yerini Djiku'ya bıraktı.
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