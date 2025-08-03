Fenerbahçe'de Brahim Diaz gelişmesi!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Brahim Diaz hakkında İtalya basınından flaş bir iddia geldi.
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Fenerbahçe'nin kanat arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden bri de Brahim Diaz'dı.
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Faslı yıldızla ciddi şekilde ilgilenen sarı-lacivertliler, Real Madrid ile transfer için masaya oturmuştu.
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26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transfer etmek isteyen sarı-lacivertli yönetime kötü haber geldi.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Brahim Diaz'ın Real Madrid'le sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
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Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve yeni mukavele için işin artık imzaya kaldığı belirtildi.
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Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 56 maça çıkan Brahim Diaz, 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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