Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak idmanı noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.