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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Beşiktaş derbilerinin en tecrübelisi Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Beşiktaş derbilerinin en tecrübeli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçla siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:03
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        Derbinin en tecrübelesi Ferdi!
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

        Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

        Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13’ü Süper Lig, 7’si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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