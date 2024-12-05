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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlileri... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlileri...

        Fenerbahçe'de oynayan İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a karşı oynadıkları 7'şer maçla takımın en deneyimli isimleri konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:56
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        F.Bahçe'de, derbinin en deneyimlileri!
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        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a karşı oynadıkları 7'şer maçla takımın en deneyimli isimleri konumunda bulunuyor.

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, derbilerde takımın en deneyimlileri ön plana çıkıyor. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu süreçte 2 kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Başakşehir formasıyla 7, Gençlerbirliği'yle de 4 kez siyah-beyazlılara karşı oynadı.

        İrfan Can, bu sezon Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4'er müsabakada görev aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Bright Osayi-Samuel de 8. derbisine çıkacak. Nijeryalı futbolcu siyah-beyazlılara karşı 5'i 11 olmak üzere 7 maçta süre aldı. İrfan ve Osayi'nin sahada olduğu derbilerde Kanarya, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez kaybetti.

        26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise tamamı 11'de olmak üzere Süper Lig'de 7 maçta forma giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maça çıktı.

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