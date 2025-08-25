Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

REKLAM advertisement1

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise idmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sonlandırdı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.