Fenerbahçe'de beklenen kararlar!

KİRADAKİ OYUNCULAR

Mbwana Samatta: Büyük umutlarla transfer edilen ancak istenmeyen adam haline gelen Samatta, sezon başında Royal Antwerp'e kiralandı. 29 yaşındaki oyuncu burada da beklentileri karşılayamadı. Toplamda 41 maça çıkan oyuncu 9 gol ve 5 asistle oynadı. Belçika ekibinin oyuncunun bonservisini alması beklenmiyor. 2024'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi var.