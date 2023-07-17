Fenerbahçe'de Batshuayi'ye sürpriz talip!
Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile yollar ayrılabilir... Yıldız forvete Avrupa'dan sürpriz bir talip çıkarken, sarı-lacivertli yönetim gelecek teklife göre kararını verecek.
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Kadrosuna yaptığı takviyelerle transferin şu ana kadarki şampiyonu olan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
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Sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde bazı futbolcularıyla yollarını ayırmayı planlarken, Michy Batshuayi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
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Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Belçikalı forvete talip talip oldu.
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Sarı-lacivertliler ilk etapta Batshuayi ile yolları ayırmayı düşünmezken, Fransız ekibinden gelecek teklife göre bu karar değişebilir...
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Fenerbahçe yönetiminin 12-15 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde Batshuayi'yi satabileceği öğrenildi.
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Batshuayi'nin kaderi, Fenerbahçe ile Lens arasında yapılacak görüşmenin sonucuna göre belli olacak.
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Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 32 maçta 20 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.