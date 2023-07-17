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        Fenerbahçe'de Batshuayi'ye sürpriz talip!

        Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile yollar ayrılabilir... Yıldız forvete Avrupa'dan sürpriz bir talip çıkarken, sarı-lacivertli yönetim gelecek teklife göre kararını verecek.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 13:11
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          Kadrosuna yaptığı takviyelerle transferin şu ana kadarki şampiyonu olan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

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          Sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde bazı futbolcularıyla yollarını ayırmayı planlarken, Michy Batshuayi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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          Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Belçikalı forvete talip talip oldu.

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          Sarı-lacivertliler ilk etapta Batshuayi ile yolları ayırmayı düşünmezken, Fransız ekibinden gelecek teklife göre bu karar değişebilir...

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          Fenerbahçe yönetiminin 12-15 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde Batshuayi'yi satabileceği öğrenildi.

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          Batshuayi'nin kaderi, Fenerbahçe ile Lens arasında yapılacak görüşmenin sonucuna göre belli olacak.

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          Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 32 maçta 20 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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