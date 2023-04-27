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Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi takımla çalışmalara başladı

Giriş: 27.04.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci!
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

İdmanda sakatlığını atlatan Belçikalı golcü Michy Batshuayi takımla çalıştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanda sakatlığı geçen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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