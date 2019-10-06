Fenerbahçe'de baskı ters tepiyor!

Fenerbahçe’de bu sezon mutlak ve mutlak hedef olan şampiyonluk yolunda dün Antalyaspor’a karşı şok bir yenilgi alınırken zorlu başlangıcın iyi atlatıldığı sezonda deyim yerindeyse her şey alt üst oldu.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertliler 7. hafta geride kalırken şimdiden 10 puan kaybetti. Kadıköy’de oynanan 4 maçta da 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir avantaj kaybetti. Sarı-Lacivertliler’de Antalyaspor maçında, tıpkı Ankaragücü maçında olduğu gibi geri düşünce yaşanan paniğin altında yatan en önemli sebebin ise takım üzerindeki baskı olduğu öğrenildi.

FUTBOLU GERİYE GÖTÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetiminin takım ve teknik heyet üzerindeki yoğun baskısının takımı motive etmekten öteye gidip olumsuz anlamda sirayet ettiği ve gerek takımın çok fazla gol kaçırmasında, gerek geriye düşünce bu kadar tecrübeli oyunculara rağmen panik yapmasında, gerekse sarı-lacivertlilerin oynadığı futbolun ilk haftadan itibaren geriye gitmesinde çok önemli payının olduğu öğrenildi.

Yukarıdan başlayan baskı kademe kademe futbolculara kadar giderken iyice artarken, bazı futbolcuların yakın çevreleri ile yaptıkları dertleşmelerde bu durumdan bahsettikleri biliniyor. Hatta bu durumun “Sahada stresten kusan olursa şaşırmamak gerek” noktasında olduğu ve bu sürekli devam eden “Kazanacaksınız, şampiyon olacaksınız” baskısının takımı oldukça kötü etkilediği tespit edildi.