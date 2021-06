Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yeni yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan ve Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeniden seçilen Sayın Başkanı, yeniden seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle seçim sonuçlarının Fenerbahçe Spor Kulübü´ne hayırlar uğurlar getirmesini diliyorum. 3 sene daha kulüp başkanımızın görevini başarıyla sürdürmesini, başta sportif başarılar olmak üzere kulübümüzün bütün sporcularının muvaffak olması için elinizden geleni yapmanızı ve mali durumumuzun eskisinden daha iyiye gitmesini ve yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, genel kurulu üyelerimiz adına hassaten rica ediyorum. Hem kendi adıma hem de kongreyi yöneten başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım adına ve genel kuruldaki bütün üyelerimizin icazeti adına sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın da üçüncü seneden sonra 3 sene daha devam edecek arkadaşlarımız var, bu sene bu masada oturmak suretiyle göreve başlayıp inşallah 3 seneyi tamamlayacak arkadaşlarımız var. Toplam 21 Yönetim Kurulu Üyemizin de Sayın Ali Koç başkanlığında ona dilediğim bütün temennileri sizler için de diliyorum. Muvaffak olmanızı, kulübümüze yararlı olmanızı diliyorum ve hepinize Allah'ın yardımcı olmasını temenni ediyorum. Şimdi sizlere genel kurul sonuçlarına göre kesinleşmiş seçim sonucu düzenlediğimiz mazbatayı takdim edeceğiz. Yönetim Kurulu Üyelerimizden başlamak suretiyle mazbataları tek tek takdim edeceğiz. Esas iktidarın sahibi olan yönetim sizlere geçecek" dedi.

ALİ KOÇ: İNŞALLAH BU DÖNEM, GEÇEN DÖNEME GÖRE ÇOK FARKLI OLACAK

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Ali Koç ise, "Öncelikle Vefa Bey'e, Vefa Beyin başkanlığında seçimli genel kurulumuzu idare eden divan başkanlığına, hepinize hem iki gün için harcadığınız mesai, emek, çaba, birleştirici ve yapıcı üslubunuz için çok çok teşekkür ederiz. Vefa Bey, her daim öyle olmuştur. 3 Temmuz´da Vefa Bey, divan başkanı değildi ama buraya, bu odaya gelen ilk kişi, pazar veya pazartesi, pazardan sonraki ilk gün Vefa Bey'di. Her zaman ben onun akil rehberliğini yaşadım, gördüm. Sonra da onun divan başkanlığında başkan olmak kısmet oldu. Son 3 senede inişli çıkışlı zamanlar da yaşasak Vefa Bey, her zaman danışabileceğimiz bir kişi olarak yanımızda oldu. Ben size hem geçmiş için hem de son iki gün için şahsım ve yönetim kurulum adına, tüm Fenerbahçe camiası adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönem geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum. Sağ olun, var olun. Hepimizin yolu açık şansı bol olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine tek tek mazbatalarını verdi. Mazbata töreninin sonunda başkan ve yönetim kurulu için hazırlanan pasta da kesildi.