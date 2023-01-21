Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Arda Güler farkı! O alanda 3. sırada

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, bu sezon fazla süre alamasa da dakika başına gol oranında takımın en iyi 3. futbolcusu olmayı başardı.

Giriş: 21.01.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Arda Güler farkı! O alanda 3. sırada
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtmaya devam ediyor.

17 yaşındaki futbolcu, bu sezon fazla forma şansı bulamasa da süre aldığı maçlarda skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen genç yetenek, her 75 dakikada bir skora katkı yapmayı başardı.

Arda Güler bu alanda takımın en golcü isimleri Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu. Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor.

Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 de asist yaptı. Tecrübeli forvet, 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir
Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir
7.5 milyon yıllık tarihi ayaklandırdılar
7.5 milyon yıllık tarihi ayaklandırdılar
Barajlar son yılın en düşük seviyesinde
Barajlar son yılın en düşük seviyesinde
İngiltere'de grev dalgası büyüyor
İngiltere'de grev dalgası büyüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.