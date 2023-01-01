Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 01.01.2023 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
AA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri devam eden idman, çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktiksel ile bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
Gözler KPSS 2022/2 tercihlerinde!
Gözler KPSS 2022/2 tercihlerinde!
Hollanda'da yeni yıl kutlamaları olaylı geçti
Hollanda'da yeni yıl kutlamaları olaylı geçti
İşte büyük ikramiyenin gittiği şehir...
İşte büyük ikramiyenin gittiği şehir...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.