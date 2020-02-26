Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.