Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir süre sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

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