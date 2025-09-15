Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı mesaisi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacağı erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.