        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarının devam ettiğini, doğru zamanda doğru isimlerle gereken takviyelerin yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 20:00 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:00
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan Ahmet Ketenci, Feyenoord maçına değinerek, "Hepimiz için özel bir geceydi." ifadesini kullandı.

        Fenerbahçe taraftarının unutulmaz bir deneyim yaşattığının da altını çizen Ketenci, "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, rakibimize unutulmaz bir deneyim yaşatarak stadımızı adeta cehenneme çevirdi. Büyük taraftarımızın itici gücüyle net bir galibiyet aldık ve turu geçtik. Bu atmosfer, futbolcularımızın mücadele azmini en üst seviyeye taşıyan en güçlü kaynaktır. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu sinerjiyi sezon boyu koruduğumuz takdirde, sahada hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

        Alınan galibiyete karşın herkesin ayaklarının yere basması gerektiğini vurgulayan Ketenci, şunları kaydetti:

        "Bu turu geçtik ancak önümüzde aşmamız gereken bir adım daha var. Bir sonraki turda zor bir sınav bizi bekliyor. İnancımız tam; bu irade ve güç bizde olduğu sürece hiçbir sınav bizi durduramaz. Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. İhtiyaç duyulan takviyeler, doğru zamanda ve doğru isimlerle yapılacak. Dün geceki mutluluğun benzerlerini tüm sezon boyunca camiamıza yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi dün gece herkese gösterdik. Önümüzdeki hedeflere de aynı birlik, inanç ve kararlılıkla yürüyerek, bu sezonu hep birlikte unutulmaz kılacağız."

