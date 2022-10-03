Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları

AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş ile yapılan derbi maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Luan Peres ve Joshua King'in ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.