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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi

        Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:17
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        Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi!
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        Fenerbahçe, Süper Lig’in 20’nci haftasında Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı 2 gruba ayrılarak yaptığı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Konyaspor maçının ilk 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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