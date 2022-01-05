Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha'nın bireysel saha çalışmaları, Ferdi Kadıoğlu ile Mesut Özil'in ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.