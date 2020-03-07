Denizlispor'u Kadıköy'de yenemeyen Fenerbahçe, Konyaspor maçına da eksik gidecek...

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan kırmızı kart görürken Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Max Kruse ise maçın ilk yarısında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Falette'in de sakat olması nedeniyle Konyaspor maçı öncesinde asıl mevkisi stoper olan futbolcu kalmadı.