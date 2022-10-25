Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren sarı-lacivertliler, ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında sahasında Rennes ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Rennes maçının hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenman ile devam edecek.