Kadıköy'deki son derbi yenilgisini Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı aşkın bir süre sonra bu kez Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını Yanal ile yitirdi. Fenerbahçe, bu yenilgiyle Galatasaray'a karşı ise 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında boyun eğdi. Söz konusu derbiye kadar rakibine sahasında 23 maç yenilmeyen Fenerbahçe'de bu üstünlüğün de sona ermesi, taraftarları fazlasıyla üzdü.