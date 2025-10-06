Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 12 oyuncu milli mesaide! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 12 oyuncu milli mesaide!

        Fenerbahçe'de 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti. A Milli Futbol Takımı'na 6 futbolcu gönderen sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncular da ülkelerinin formasıyla önemli karşılaşmalara çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:49
        12 oyuncu milli mesaide!
        Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 8. haftayı 15 puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyet sonrası ligde puan kaybı yaşadı. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalar sonrası milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Sarı-lacivertlilerden 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk oyunculardan Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu'nu aday kadroya çağırdı.

        Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de Bulgaristan'a konuk olacak. Milliler 14 Ekim'de ise Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

        21 yaşındaki defans Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemelerinde 10 Ekim'de Litvanya, 14 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

        SKRINIAR VE SZYMANSKI KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan ekim ayında da sürecek. İlk maçta favori ekiplerden Almanya'yı mağlup ederek dikkat çeken Kaptan Milan Skriniar'lı Slovakya, 6 puanla zirvede bulunuyor. Slovakya, A Grubu 3. haftasında 10 Ekim'de takipçisi Kuzey İrlanda'ya konuk olacak, 3 gün sonra ise evinde Lüksemburg ile karşılaşacak.

        Elemelerde 5'er takımlı gruplardan G Grubu'nda bulunan Polonya ise bu ay tek maça çıkacak. Polonya'nın değişmez oyuncularından olan Sebastian Szymanski, milli formayla Litvanya karşısında ter dökecek. Bu grupta 10 puanlı ve bir maçı fazla olan Polonya, aynı puana sahip Hollanda ile zirve yarışı veriyor.

        SEMEDO MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki sağ beki Nelson Semedo, milli takıma geri döndü. Eylül ayında oynanan eleme maçlarında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Semedo, Portekiz Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Macaristan ile kozlarını paylaşacağı müsabakalar öncesi aday kadroya çağrıldı. Roberto Martinez yönetimindeki takım, grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puanla grup lideri.

        FAS FORMALİTE MAÇINA ÇIKACAK

        Afrika kıtasında ise elemelerde finalleri garantileyen ülkelerden biri Fas. E Grubu'nda oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Fas, 14 Ekim'de karşılaşacağı Kongo Cumhuriyeti maçı öncesi Bahreyn ile hazırlık maçı yapacak. En-Nesyri de bu 2 mücadele öncesi kadroya çağrılan isimlerden oldu.

        NENE'Lİ MALİ, PLAY-OFF İÇİN

        2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda Mali, 8 maçta 12 puanla 4. sırada bulunurken, 2. sıradaki Madagaskar'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Dorgeles Nene de aday kadroya dahil olurken, gruptaki 2 maçta 6 puan hedefliyor. Mali, 8 Ekim'de Çad, 12 Ekim'de Madagaskar ile karşılaşacak.

        EDERSON'A SAKATLIK ENGELİ

        Brezilyalı kaleci Ederson, ülkesinin Güney Kore ve Japonya ile oynayacağı dostluk maçları için aday kadroya çağrılmıştı. Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'nin Samsunspor mücadelesi öncesi MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle tedavisine başlanılan Ederson, Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

