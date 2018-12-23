Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor'a karşı alınan 5-2'lik galibiyetin ardından oyuncularını tebrik ederken, Antalyaspor maçı için de önemli mesajlar verdi.



Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Ersun Yanal, "Bu maçı kazanmamız durumunda sadece 3 puan değil çok fazla şey kazanacağız. Bu yüzden sizden ekstra efor sarfetmenizi istiyorum. Giresunspor maçından sonra bu maçı da kazanmak hem özgüvenimizi yukarı çıkaracak hem tatile en azından daha huzurlu çıkmamıza sebep olacak hem de ikinci yarı çalışmaları öncesinde bizi daha çok şevklendirecek" ifadelerini kullandı.

Samandıra'da da Antalyaspor maçı için seferberlik ilan edilirken, alınacak 3 puanın ikinci yarıya çok pozitif etki edeceğine inanılıyor.