Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçeli oyuncular topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti. İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

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