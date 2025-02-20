Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı!

Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 2023 yazında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi yaratamayan 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandı.

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F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." denildi. Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcumuza sağlık kontrolleri… pic.twitter.com/RyHd0bjc5u — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2025 LOS ANGELES DA AÇIKLADI Amerika Birleşik Devletleri takımı da, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Cengiz Ünder is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires attacker Cengiz Ünder as a Designated Player on loan from Süper Lig club @Fenerbahce through June 30 with an option to purchase. — LAFC (@LAFC) February 20, 2025