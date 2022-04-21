Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında yarın saat 20.30'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2018 yılının eylül ayından beri kaybetmiyor. Son olarak 30 Eylül 2018’de Rize’de oynanan maçta 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynanan 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.
Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, 2000-2001 sezonundan bu yana deplasmanda 14 Süper Lig maçında da kalesinde gol gördü. Bu deplasmanda sarı-lacivertliler en son Todor Veselinoviç yönetiminde 1988 yılında çıktığı karşılaşmada rakibini 5-0 yenerek gol izni vermemişti.
FENERBAHÇE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Teknik Direktör İsmail Kartal’ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir forma grafiği yakalayan Fenerbahçe 9 maçtır kaybetmedi. Son 9 Süper Lig maçından 8 galibiyet, 1 beraberlik ve son beş karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, en son 2019 yılın mayıs-ağustos ayları arasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.
SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe’de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas’ın sakatlığı bulunurken, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı olması sebebiyle Rizespor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai ise son idmanda günü tedavi ile geçirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!