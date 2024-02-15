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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, kritik maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:00
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        Fenerbahçe, Ç.Rizespor'a bileniyor
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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