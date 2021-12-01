Can Bartu Tesislerinde iki grup halinde gerçekleştirilen idmanda; Göztepe maçında forma giyen oyuncular, takımdan ayrı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.