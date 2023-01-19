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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 19.01.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Ülker
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

12' Zajc, 26' Sinan

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia
Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren, Sefa, Bnehur, Ronaldo, Deniz

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.

Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giymiyor.

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