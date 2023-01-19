Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

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