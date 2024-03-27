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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe camiası iftarda buluştu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe camiası iftarda buluştu

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul öncesi iftar yemeğinde sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 21:22 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:22
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        Fenerbahçe camiası iftarda buluştu
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        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra başkan adayı Sadettin Saran, eski yöneticilerden Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik katıldı.

        Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda yönetim kurulu, camianın önde gelen isimleriyle 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulundu.

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