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Fenerbahçe sezonun rekorunu kırdı!

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile karşılayan Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler etkili oyununun yanında karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 9 şutla bu sezon bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Giriş: 27.12.2022 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe sezonun rekorunu kırdı!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe etkili futboluyla mücadeleyi 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'de goller Joshua King, Batshuayi, Gustavo Henrique ve Serdar Dursun'dan geldi.

FENERBAHÇE BU SEZON İLKİ YAŞADI!

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Sarı-Lacivertliler, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım ünvanını kazandı.

ERCE'DEN KARİYER REKORU

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.

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