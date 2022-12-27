Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Sarı-Lacivertliler, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım ünvanını kazandı.